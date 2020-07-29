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Раздавать маски в общественном транспорте предложил Василий Голубев

29 июля 2020, 17:15
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал раздавать маски пассажирам общественного транспорта.

На заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава области возмутился количеству людей без масок в общественном транспорте.

«Если у человека отсутствует маска, то нужно создать условия, при которых они бы лежали на входе, чтобы люди могли спокойно их брать», — заметил губернатор.

Следить за соблюдением масочного режима в транпорте должны, по мнению Голубева, водители.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о возврате к ограничительным мерам, если в регионе будет сохраняться негативная тенденция по заболеваемости коронавирусом.

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