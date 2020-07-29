Раздавать маски в общественном транспорте предложил Василий Голубев

На заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава области возмутился количеству людей без масок в общественном транспорте.
«Если у человека отсутствует маска, то нужно создать условия, при которых они бы лежали на входе, чтобы люди могли спокойно их брать», — заметил губернатор.
Следить за соблюдением масочного режима в транпорте должны, по мнению Голубева, водители.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о возврате к ограничительным мерам, если в регионе будет сохраняться негативная тенденция по заболеваемости коронавирусом.