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Posted 31 июля 2020, 10:58

Published 31 июля 2020, 10:58

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Число ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 43% за полгода

Число ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 43% за полгода

31 июля 2020, 10:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве за шесть месяцев этого года зафиксировано сто восемьдесят восемь ДТП с участием мотоциклистов.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в авариях погибли четырнадцать человек, еще сто девяносто четыре получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с январем-июнем прошлого года количество ДТП уменьшилось сократилось на сорок три процента.

Отмечается, что одним из основных нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта является несоблюдение скоростного режима.

#Общество#Новости
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