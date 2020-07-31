Число ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 43% за полгода

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в авариях погибли четырнадцать человек, еще сто девяносто четыре получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с январем-июнем прошлого года количество ДТП уменьшилось сократилось на сорок три процента.