Губернатор Ростовской области раскритиковал качество работ на станичной набережной

Этот механизм был создан в начале года для выявления и исправления проблем с реализацией различных проектов. Благодаря контролю удалось своевременно завершить несколько объектов, в том числе школы, дороги и инженерные коммуникации.
«У меня под контролем находятся 55 объектов. Один из них — это набережная в станице Романовской. Здесь выявлены серьезные недочеты по качеству работ», — заявил губернатор.
Он добавил, что подрядчику придется устранить все недочеты до 3 августа. По словам Василия Голубева, инструмент в виде «Губернаторского контроля» будет расширяться.