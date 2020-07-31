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Губернатор Ростовской области раскритиковал качество работ на станичной набережной

31 июля 2020, 14:43
Фото: instagram.com/golubev.v.u
Группа «Губернаторского контроля» побывала в Сальском районе для проверки качества и сроков работ по важным объектам, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Этот механизм был создан в начале года для выявления и исправления проблем с реализацией различных проектов. Благодаря контролю удалось своевременно завершить несколько объектов, в том числе школы, дороги и инженерные коммуникации.

«У меня под контролем находятся 55 объектов. Один из них — это набережная в станице Романовской. Здесь выявлены серьезные недочеты по качеству работ», — заявил губернатор.

Он добавил, что подрядчику придется устранить все недочеты до 3 августа. По словам Василия Голубева, инструмент в виде «Губернаторского контроля» будет расширяться.

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