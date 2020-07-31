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Posted 31 июля 2020, 05:15

Published 31 июля 2020, 05:15

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Опасный для жизни алкоголь продавали в магазинах Новочеркасска

31 июля 2020, 05:15
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении местных жителей, которые занимались продажей опасного алкоголя, проинформировали в областном УСКР.

Фигуранты в Новочеркасске продавали в двух магазинах под видом водки спиртосодержащую жидкость. Алкоголь представлял опасность для жизни из-за содержания метанола.

«По местам жительства фигурантов и в магазинах провели более 10 обысков. Всего изъяли более 500 литров жидкости», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело, в данный момент проводятся следственные действия.

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