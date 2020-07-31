Опасный для жизни алкоголь продавали в магазинах Новочеркасска

Posted 31 июля 2020, 05:15
Published 31 июля 2020, 05:15
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Фигуранты в Новочеркасске продавали в двух магазинах под видом водки спиртосодержащую жидкость. Алкоголь представлял опасность для жизни из-за содержания метанола.
«По местам жительства фигурантов и в магазинах провели более 10 обысков. Всего изъяли более 500 литров жидкости», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, в данный момент проводятся следственные действия.