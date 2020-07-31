Овдовевшая из-за сухого льда блогер Диденко начала изучать его свойства

Блогер сняла сторис, в которых показала, как покупает коктейль с сухим льдом в уличном кафе. Диденко спросила, знают ли ее подписчики, что произойдет с человеком, если он случайно выпьет хотя бы одну гранулу такого льда. «У него наступит ожог пищевода. Лучше подождать, пока этот весь дым пройдет — только тогда его можно будет выпить», — рассказала «аптечный ревизорро».