Овдовевшая из-за сухого льда блогер Диденко начала изучать его свойства

Диденко напомнила, что овдовела после вечеринки в честь своего дня рождения. Участники застолья, которое проходило в банном комплексе, высыпали в бассейн огромное количество сухого льда. Затем люди стали прыгать в бассейн. В результате супруг блогера и двое ее друзей скончались от отравления углекислым газом.
Блогер сняла сторис, в которых показала, как покупает коктейль с сухим льдом в уличном кафе. Диденко спросила, знают ли ее подписчики, что произойдет с человеком, если он случайно выпьет хотя бы одну гранулу такого льда. «У него наступит ожог пищевода. Лучше подождать, пока этот весь дым пройдет — только тогда его можно будет выпить», — рассказала «аптечный ревизорро».
Напомним, что после трагедии Диденко снимала сторис из реанимации и морга, затем стала участницей ток-шоу на телевидении. С момента гибели супруга Валентина Диденко прошло полгода. В июне блогер сделала себе маммопластику, увеличив грудь, а затем продемонстрировала аудитории своего нового бойфренда.