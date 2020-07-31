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Овдовевшая из-за сухого льда блогер Диденко начала изучать его свойства

31 июля 2020, 15:30
Фото: instagram.com/didenko.katerina
катерина диденко сухой лед смерть
Таганроженка Екатерина Диденко, которая прославилась после смертельной вечеринки с бассейном с сухим льдом, предупредила своих подписчиков в Instagram об опасности коктейлей с этим веществом.

Диденко напомнила, что овдовела после вечеринки в честь своего дня рождения. Участники застолья, которое проходило в банном комплексе, высыпали в бассейн огромное количество сухого льда. Затем люди стали прыгать в бассейн. В результате супруг блогера и двое ее друзей скончались от отравления углекислым газом.

Блогер сняла сторис, в которых показала, как покупает коктейль с сухим льдом в уличном кафе. Диденко спросила, знают ли ее подписчики, что произойдет с человеком, если он случайно выпьет хотя бы одну гранулу такого льда. «У него наступит ожог пищевода. Лучше подождать, пока этот весь дым пройдет — только тогда его можно будет выпить», — рассказала «аптечный ревизорро».

Напомним, что после трагедии Диденко снимала сторис из реанимации и морга, затем стала участницей ток-шоу на телевидении. С момента гибели супруга Валентина Диденко прошло полгода. В июне блогер сделала себе маммопластику, увеличив грудь, а затем продемонстрировала аудитории своего нового бойфренда.

#Желтые новости
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