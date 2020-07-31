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По 5 тысяч рублей будут доплачивать учителям с 1 сентября в Ростовской области

31 июля 2020, 02:00
Фото: pixabay.com
В Ростовской области начнут доплачивать учителям из-за растущей нагрузки в условиях пандемии коронавируса, соответствующие поправки, предложенные главой региона Василием Голубевым, одобрили депутаты Заксобрания.

Расходы на образование в регионе были также увеличены. В настоящее время все силы региональных властей направлены на то, чтобы новый учебный год в школах начался в режиме оффлайн.

Однако в связи с угрозой распространения инфекции, работу школ придется перестроить. В соответствии с требованием Роспотребнадзора планируется ввести в образовательных учреждениях специальный график начала и окончания уроков, проветривания классов. Будет увеличено число уроков на свежем воздухе. В помещениях будут установлены устройства для обеззараживания воздуха, в школах введут строгое соблюдение правил гигиены.

Из-за растущей нагрузки на классных руководителей свыше 21 тысячи учителей в регионе с 1 сентября будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей. В текущем году из федеральной казны на эти цели выделено 559,4 миллиона рублей, в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования составят 1,7 миллиарда рублей.

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