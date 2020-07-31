По 5 тысяч рублей будут доплачивать учителям с 1 сентября в Ростовской области

Однако в связи с угрозой распространения инфекции, работу школ придется перестроить. В соответствии с требованием Роспотребнадзора планируется ввести в образовательных учреждениях специальный график начала и окончания уроков, проветривания классов. Будет увеличено число уроков на свежем воздухе. В помещениях будут установлены устройства для обеззараживания воздуха, в школах введут строгое соблюдение правил гигиены.