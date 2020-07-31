По 5 тысяч рублей будут доплачивать учителям с 1 сентября в Ростовской области

Расходы на образование в регионе были также увеличены. В настоящее время все силы региональных властей направлены на то, чтобы новый учебный год в школах начался в режиме оффлайн.
Однако в связи с угрозой распространения инфекции, работу школ придется перестроить. В соответствии с требованием Роспотребнадзора планируется ввести в образовательных учреждениях специальный график начала и окончания уроков, проветривания классов. Будет увеличено число уроков на свежем воздухе. В помещениях будут установлены устройства для обеззараживания воздуха, в школах введут строгое соблюдение правил гигиены.
Из-за растущей нагрузки на классных руководителей свыше 21 тысячи учителей в регионе с 1 сентября будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей. В текущем году из федеральной казны на эти цели выделено 559,4 миллиона рублей, в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования составят 1,7 миллиарда рублей.