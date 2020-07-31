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Работу обогатительной фабрики «Садкинская» остановили из-за угрозы жизни рабочим

31 июля 2020, 07:23
Фото: kalitva-land.ru
В Ростовской области потребовали остановить эксплуатацию опасного производственного объекта «фабрика обогатительная «Садкинская» ООО «Шахтоуправление «Садкинское», сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

«Внеплановая проверка на основании поступившей информации о незаконной эксплуатации фабрики проводилась в период с 13 по 24 июля 2020 года по согласованию с прокуратурой Ростовской области», — сказано в сообщении.

В ходе проверки фабрику признали представляющей угрозу жизни и здоровью работников, которых на предприятии более 300 человек.

Как показала проверка, фабрику не вводили в эксплуатацию в установленном порядке, технологическая линия не соответствует проектным решениям, оборудование используют без лицензии, с сотрудниками объекта не проводили аттестацию по промышленной безопасности.

За указанные нарушения на шахтоуправление завели административные дела и приостановили работу. Кроме того, полностью запретили обогащение угля на обогатительной фабрике. Материалы передали в суд Белокалитвинского района.

Ранее в Ростовской области из-за нарушения масочного режима закрыли несколько магазинов.

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