Работу обогатительной фабрики «Садкинская» остановили из-за угрозы жизни рабочим

«Внеплановая проверка на основании поступившей информации о незаконной эксплуатации фабрики проводилась в период с 13 по 24 июля 2020 года по согласованию с прокуратурой Ростовской области», — сказано в сообщении.
В ходе проверки фабрику признали представляющей угрозу жизни и здоровью работников, которых на предприятии более 300 человек.
Как показала проверка, фабрику не вводили в эксплуатацию в установленном порядке, технологическая линия не соответствует проектным решениям, оборудование используют без лицензии, с сотрудниками объекта не проводили аттестацию по промышленной безопасности.
За указанные нарушения на шахтоуправление завели административные дела и приостановили работу. Кроме того, полностью запретили обогащение угля на обогатительной фабрике. Материалы передали в суд Белокалитвинского района.