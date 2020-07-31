В выходные в Ростове резко похолодает

В субботу, 1 августа, в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. Температура снизится в среднем на восемь градусов по сравнению с пятницей и составит всего +25 градусов. Ночью осадков не ожидается, но будет прохладно — до +16 градусов.
В воскресенье в южной столице потеплеет до +26 градусов. Вероятность дождя нулевая, но будет облачно. Ночью вероятность осадков составляет 69%. Столбики термометров покажут не выше +15 градусов.
Дневная температура продержится ниже +30 градусов до среды, 5 августа, затем в Ростов вернется зной.