rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В выходные в Ростове резко похолодает

31 июля 2020, 11:26
Фото: pickpik.com
В грядущие выходные температура воздуха опустится в Ростове-на-Дону до +25 градусов, следует из информации Гидрометцентра.

В субботу, 1 августа, в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. Температура снизится в среднем на восемь градусов по сравнению с пятницей и составит всего +25 градусов. Ночью осадков не ожидается, но будет прохладно — до +16 градусов.

В воскресенье в южной столице потеплеет до +26 градусов. Вероятность дождя нулевая, но будет облачно. Ночью вероятность осадков составляет 69%. Столбики термометров покажут не выше +15 градусов.

Дневная температура продержится ниже +30 градусов до среды, 5 августа, затем в Ростов вернется зной.

Ранее синоптики предупредили о шторме и сильном ливне в Таганрогском заливе.

Материалы по теме
Жару и дожди пообещали жителям Ростовской области в начале неделиСильный дождь и ветер ожидаются в Ростовской области в последний день июля
#Новости#Анна Петрова#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58