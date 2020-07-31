В выходные в Ростове резко похолодает

В субботу, 1 августа, в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. Температура снизится в среднем на восемь градусов по сравнению с пятницей и составит всего +25 градусов. Ночью осадков не ожидается, но будет прохладно — до +16 градусов.