В Башкирии мужчина напал на женщин с детьми

Газета «Известия» пишет, что компания молодых женщин с грудными детьми и одним из отцов отдыхали в одном из городских дворов. Спустя некоторое время к ним подошел недовольный мужчина с требованием переместиться на детскую площадку. Молодые люди попытались успокоить мужчину, но он стал угрожать девушкам. Один из молодых людей преградил путь буйному горожанину.