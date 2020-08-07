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Posted 7 августа 2020, 14:30

Published 7 августа 2020, 14:30

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

В Башкирии мужчина напал на женщин с детьми

В Башкирии мужчина напал на женщин с детьми

7 августа 2020, 14:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В башкирском городе Октябрьский мужчина напал на женщин с детьми в результате недовольства тем, что они находятся рядом с его подъезда.

Газета «Известия» пишет, что компания молодых женщин с грудными детьми и одним из отцов отдыхали в одном из городских дворов. Спустя некоторое время к ним подошел недовольный мужчина с требованием переместиться на детскую площадку. Молодые люди попытались успокоить мужчину, но он стал угрожать девушкам. Один из молодых людей преградил путь буйному горожанину.

Отмечается, что в итоге конфликтного мужчину удалось успокоить, до драки дело не дошло.

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