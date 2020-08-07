В Башкирии мужчина напал на женщин с детьми

Posted 7 августа 2020, 14:30
Published 7 августа 2020, 14:30
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Газета «Известия» пишет, что компания молодых женщин с грудными детьми и одним из отцов отдыхали в одном из городских дворов. Спустя некоторое время к ним подошел недовольный мужчина с требованием переместиться на детскую площадку. Молодые люди попытались успокоить мужчину, но он стал угрожать девушкам. Один из молодых людей преградил путь буйному горожанину.
Отмечается, что в итоге конфликтного мужчину удалось успокоить, до драки дело не дошло.