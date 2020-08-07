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Posted 7 августа 2020, 13:15

Published 7 августа 2020, 13:15

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться с 1 сентября ростовские школьники

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться с 1 сентября ростовские школьники

7 августа 2020, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Смогут ли школьники в Ростовской области с 1 сентября начать обучение очно, станет известно к концу августа, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, пойдут дети в школу или в области будет продолжено дистанционное обучение, зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.

Он подчеркнул, что для возобновления очной учебы в регионе есть все предпосылки, но всем нужно принимать дополнительные меры по защите собственного здоровья, чтобы уровень заболеваемости позволил начать новый учебный год в привычном формате.

Ковалев также подробно остановился на правилах, которые придется соблюдать и детям, и учителям. «Будет ежедневный контроль температуры, необходимость соблюдения социальной дистанции. Не будут проводиться массовые мероприятия, из-за которых происходит смешение детей из разных классов», — отметил глава Роспотребнадзора. Также он добавил, что за каждым классом закрепят отдельный кабинет, а расписание будет составляться таким образом, чтобы дети меньше пересекались друг с другом, в школах откроют несколько входов, усилят контроль за соблюдением требований по дезинфекции помещений.

Ранее Евгений Ковалев сообщил, что в пришкольных лагерях в Ростовской области заразились пятеро детей

На 7 августа в Ростовской области зарегистрирован 13851 случай заражения коронавирусом. Инфекцией переболели 11198 человек. Скончались — 255 пациентов. Еще 52 человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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