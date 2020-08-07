В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться с 1 сентября ростовские школьники

Ковалев также подробно остановился на правилах, которые придется соблюдать и детям, и учителям. «Будет ежедневный контроль температуры, необходимость соблюдения социальной дистанции. Не будут проводиться массовые мероприятия, из-за которых происходит смешение детей из разных классов», — отметил глава Роспотребнадзора. Также он добавил, что за каждым классом закрепят отдельный кабинет, а расписание будет составляться таким образом, чтобы дети меньше пересекались друг с другом, в школах откроют несколько входов, усилят контроль за соблюдением требований по дезинфекции помещений.