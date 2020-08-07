В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться с 1 сентября ростовские школьники

Posted 7 августа 2020, 13:15
Published 7 августа 2020, 13:15
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
По словам главы регионального Роспотребнадзора, пойдут дети в школу или в области будет продолжено дистанционное обучение, зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.
Он подчеркнул, что для возобновления очной учебы в регионе есть все предпосылки, но всем нужно принимать дополнительные меры по защите собственного здоровья, чтобы уровень заболеваемости позволил начать новый учебный год в привычном формате.
Ковалев также подробно остановился на правилах, которые придется соблюдать и детям, и учителям. «Будет ежедневный контроль температуры, необходимость соблюдения социальной дистанции. Не будут проводиться массовые мероприятия, из-за которых происходит смешение детей из разных классов», — отметил глава Роспотребнадзора. Также он добавил, что за каждым классом закрепят отдельный кабинет, а расписание будет составляться таким образом, чтобы дети меньше пересекались друг с другом, в школах откроют несколько входов, усилят контроль за соблюдением требований по дезинфекции помещений.
Ранее Евгений Ковалев сообщил, что в пришкольных лагерях в Ростовской области заразились пятеро детей
На 7 августа в Ростовской области зарегистрирован 13851 случай заражения коронавирусом. Инфекцией переболели 11198 человек. Скончались — 255 пациентов. Еще 52 человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ.