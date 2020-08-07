Женщина-инвалид из Ангарска осталась без жилья из-за «схемы» семьи Левченко

Титова обращалась в полицию, но это было безрезультатно. Тогда Надежда пошла в прокуратуру и СК РФ, которые подтвердили право бывшей жены на часть квартиры. Однако в эту достаточно обыденную семейную драму неожиданно вмешался Андрей Ядришников, который является связующим звеном с сыном экс-губернатора Андреем Левченко. Он препятствует законному получению доли в квартире Титовой. Такие действия показывают, что те “неопределенные лица”, которые также числятся в деле о мошенничестве, не хотят, чтобы их раскрыли, а Хамуляк пошел по статье как один виновный.