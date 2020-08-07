Женщина-инвалид из Ангарска осталась без жилья из-за «схемы» семьи Левченко

Posted 7 августа 2020, 01:17
Published 7 августа 2020, 01:17
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
“МК-Байкал” сообщает, что обычная жительница Ангарска Надежда Титова потеряла законную долю в квартире после развода с мужем - Олегом Хамуляком из-за коррупционного клана Левченко. Так, бывший муж Олег Хамуляк являлся директором мошеннической компании “Звезда”, которая смогла отмыть 180 миллионов бюджетных денег через установку лифтов. Он и “неопределенные лица” устанавливали в Приангарье новое лифтовое оборудование, которое по факту стоило значительно дешевле, чем указывалось в документации.
Олег и Надежда поженились 15 лет назад. В самом начале их семейной жизни финансовое положение было скромным. При этом Надежда всячески старалась его улучшить, постоянно работая, несмотря на инвалидность от гормонов. Однако положение дел изменилось, когда ее муж стал принимать участие в строительстве “Бурятмяспрома”. Потом он занял пост учредителя и директора в фирме “КрасСтальКонструкция”, а только потом - генеральным директором компании “Звезда”.
Важно отметить, что соучредителем “Звезды” выступал Андрей Ядришников, который также был юристом в “«Стальконструкции»”. Эта компания, в свою очередь, контролируется сыном бывшего губернатора Андреем Левченко.
Надежда Титова уверена, что быстрый карьерный рост ее мужа обусловлен помощью его лучшего друга, который работает на семью Левченко. Возможно, в Хамуляке увидели “своего человека”, которму разрешили занимать важные должности.
Первые проблемы в семье начались в 2018 году, когда в дом к Хамуляку пришла полиция с обыском. Примечательно, что в ночь перед этим событием тогда еще муж Титовой вынужден был оперативно отправиться на работу, прихватив из дома системные блоки компьютеров.
Еще некоторое время спустя Титова узнала, что у ее мужа есть беременная любовница. Надежда подала на развод и захотела получить 50% от совместного имущества. Хамуляк дал согласие на ее требования, а спустя какое-то время женился на другой женщине. Однако позже мужчину арестовали за мошенничество. А его новоиспеченная жена поселилась в квартире, 50% от которой принадлежат по закону Титовой. Женщина сменила замки и не пускала бывшую жену в дом.
Титова обращалась в полицию, но это было безрезультатно. Тогда Надежда пошла в прокуратуру и СК РФ, которые подтвердили право бывшей жены на часть квартиры. Однако в эту достаточно обыденную семейную драму неожиданно вмешался Андрей Ядришников, который является связующим звеном с сыном экс-губернатора Андреем Левченко. Он препятствует законному получению доли в квартире Титовой. Такие действия показывают, что те “неопределенные лица”, которые также числятся в деле о мошенничестве, не хотят, чтобы их раскрыли, а Хамуляк пошел по статье как один виновный.
Титова уверяет, что все хорошо понимают, под чьим покровительством действовал ее муж, однако правосудие в данном вопросе так же справедливо, как и в вопросе Надежды с ее квартирой.
Сейчас женщина решила добиться раздела “КрасСтальКонструкции”, в которой ее муж является учредителем. Вполне может быть, что этот раздел также вскроет новую информацию о преступном мире семьи Левченко.
История бывшей жены Титовой показывает то, насколько может быть уязвим обычный человек, если против него идут аморальные власть имеющие люди.. Сейчас Андрей Левченко продолжает заседать в Законодательном собрании, являясь главой фракции от партии КПРФ. При этом все его дела на данный момент остаются безнаказанными, так как его покрывает отец - бывший губернатор Сергей Левченко.