Стали известны заказчики организации протестов на Куштау

Отмечается, что Иосифа Рутмана связывают с рядом уголовных дел. К примеру, одну из подконтрольных «ТАУ-Нефтехим» компаний подозревали в незаконной перепродаже земли. Еще один случай также связан с земельными интересами. Одна из структур Рутмана проиграла торги за довольно большой участок, на котором строился торговый комплекс, но компанию победителя(«В-траст») позже обвинили в неисполнении обязательств. Конкретно не была выполнена прокладка тепломагистрали стоимостью в 360 млн рублей. Через некоторое время лица из окружения начальника службы безопасности группы «ТАУ» Эдуарда Васильева перекупают «В-траст» у ее руководителя.