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Posted 11 августа 2020, 16:21

Published 11 августа 2020, 16:21

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Стали известны заказчики организации протестов на Куштау

Стали известны заказчики организации протестов на Куштау

11 августа 2020, 16:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По мнению председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова, протестующие на Куштау могут получать деньги от заинтересованных лиц.

В своем аккаунте Facebook Мурзагулов написал, что защитники Куштау финансируются определенными лицами. Среди них может быть и один из акционеров «ТАУ-Нефтехим» Иосиф Рутман, сообщает mkset.ru.

Несколько лет назад «ТАУ-Нефтехим» собиралась строить в Стерлитамаке завод по производству соды. Рустэм Хамитов, занимавший тогда пост главы Башкирии, запустил в разработку Гумеровское месторождение известняка для продажи в «Башкирскую содовую компанию» после того, как активисты встали на защиту другого шихана (холма) - Торатау.

Напомним, Гумеровское месторождение начали исследовать еще в 2012 году. Одновременно с этим была основана компания «Ишимбайский известняк» - конкурент «БСК». После экспертизы Роснедр выяснилось, что сырье с данного месторождения не подходит для «БСК», но подходит для нового предприятия.

В 2018 году компания из КНР TCC Group разработала технико-экономическое обоснование для инвестиционной компании «Таурус», связанной с «ТАУ». Документы разрабатывались под строительство нового завода. При этом Хамитов обещал попросить помощи у федеральной власти.

Отмечается, что Иосифа Рутмана связывают с рядом уголовных дел. К примеру, одну из подконтрольных «ТАУ-Нефтехим» компаний подозревали в незаконной перепродаже земли. Еще один случай также связан с земельными интересами. Одна из структур Рутмана проиграла торги за довольно большой участок, на котором строился торговый комплекс, но компанию победителя(«В-траст») позже обвинили в неисполнении обязательств. Конкретно не была выполнена прокладка тепломагистрали стоимостью в 360 млн рублей. Через некоторое время лица из окружения начальника службы безопасности группы «ТАУ» Эдуарда Васильева перекупают «В-траст» у ее руководителя.

Сделка заинтересовала правоохранителей и была признана мошеннической. После возбуждения уголовного дела одному из руководителей республиканской прокуратуры пытались дать взятку. Следователи посчитали, что деньги предназначались на закрытие дела по «В-трасту». Один из сотрудников правоохранительных структур был внедрен в группу заинтересованных в прекращении дела лиц. От него стало известно, что к этим делам может иметь отношение и Рутман.

К сожалению, допросить его не удалось, он сбежал из России и вот уже три года находится в розыске.

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