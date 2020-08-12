Незаконными признали рекламные звонки ростовской компании

Posted 12 августа 2020, 14:22
Published 12 августа 2020, 14:22
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Заявление подал местный житель, которому в феврале 2020 года позвонили на мобильный телефон и предложили бесплатные услуги по уходу за лицом и телом. Заявитель не давал своего разрешение на поступление подобного рода звонков и обратился в антимонопольную службу.
В ходе рассмотрения материалов дела комиссия пришла к выводу, что поступивший звонок носит рекламный характер, но данных о том, что звонки такого рода поступают заявителю до сих пор, нет. По этой причине компании не стали выносить предписание о прекращении подобного рода деятельности, но признали рекламу ненадлежащей.
Материалы передали дальше для возбуждения дела об административном нарушении.