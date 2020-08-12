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Posted 12 августа 2020, 14:22

Published 12 августа 2020, 14:22

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Незаконными признали рекламные звонки ростовской компании

Незаконными признали рекламные звонки ростовской компании

12 августа 2020, 14:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Ростовское УФАС признало незаконными звонки рекламного содержания от ООО «Ля Рошель», следует из имеющихся в распоряжении RostovGazeta документов.

Заявление подал местный житель, которому в феврале 2020 года позвонили на мобильный телефон и предложили бесплатные услуги по уходу за лицом и телом. Заявитель не давал своего разрешение на поступление подобного рода звонков и обратился в антимонопольную службу.

В ходе рассмотрения материалов дела комиссия пришла к выводу, что поступивший звонок носит рекламный характер, но данных о том, что звонки такого рода поступают заявителю до сих пор, нет. По этой причине компании не стали выносить предписание о прекращении подобного рода деятельности, но признали рекламу ненадлежащей.

Материалы передали дальше для возбуждения дела об административном нарушении.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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