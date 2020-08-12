Незаконными признали рекламные звонки ростовской компании

В ходе рассмотрения материалов дела комиссия пришла к выводу, что поступивший звонок носит рекламный характер, но данных о том, что звонки такого рода поступают заявителю до сих пор, нет. По этой причине компании не стали выносить предписание о прекращении подобного рода деятельности, но признали рекламу ненадлежащей.