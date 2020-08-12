Осужденный в Миллерово за побег убийцы начальник изолятора обжаловал приговор

Posted 12 августа 2020, 09:13
Published 12 августа 2020, 09:13
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Коршиков, как полагает следствие, способствовал побегу обвиняемого в убийстве в августе прошлого года. Бывший полицейский знал о том, что арестанту передали ножовку, однако не доложил о произошедшем своему руководству. Обвиняемому удалось сбежать, однако позже его задержали.
По этому делу ранее за превышение полномочий был осужден на год условно сотрудник ИВС Сергей Марченко, который передал ножовку арестанту, испугавшись расправы.
«Коршикову назначено наказание в виде лишения свободы на два года и два месяца с отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор обжалован, в силу не вступил», — сообщили в Милеровском районном суде.