Осужденный в Миллерово за побег убийцы начальник изолятора обжаловал приговор

Коршиков, как полагает следствие, способствовал побегу обвиняемого в убийстве в августе прошлого года. Бывший полицейский знал о том, что арестанту передали ножовку, однако не доложил о произошедшем своему руководству. Обвиняемому удалось сбежать, однако позже его задержали.