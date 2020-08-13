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Голубев объяснил, почему простаивают перспективные территории в Ростовской области

13 августа 2020, 18:11
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, почему не начинают застраивать перспективные территории, проинформировали в облправительстве.

Губернатор провел рабочую встречу с зампредом правительства РФ Маратом Хуснулиным. Вице-премьер поручил подготовить план ускорения проекта создания Ростовского транспортного кольца.

Теперь будут точно рассчитаны сроки и объемы финансирования. Это должно помочь реализовать проект максимально быстро.

Длина транспортного кольца составит 110 километров, работы ведутся в течение трех лет. Это решит проблему транспортного сообщения в южном направлении.

«В Ростове, Новочеркасске и других населенных пунктах существуют перспективные территории для застройки. Их освоение сдерживается из-за отсутствия инфраструктуры», — заявил губернатор.

Хуснуллин заявил, что регион должен строить из расчета 1 квадратный метр на человека.

#Желтые новости
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