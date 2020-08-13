Препараты Эргоферон и Ренгалин стали обладателями премии «Зеленого креста»

В Санкт-Петербурге 11 августа прошла ежегодная Аптечная конференция, где были подведены итоги голосования фармацевтической премии «Зеленый Крест». В мероприятии в условиях онлайн-трансляции участвовали сотни специалистов со всей России. Всего было 43 номинации, объединенные в четыре категории. На конкурс выставили продукцию сотни аптечных сетей, фармацевтических компаний и брендов. Об этом пишет kp.ru.
По словам научного руководителя «Материа Медика Холдинга» Олега Эпштейна, высокая оценка препаратов и врученная награда — признание заслуг компании со стороны экспертов фармацевтического сообщества и потребителей. Все препараты «Материа Медика Холдинга» разработаны в рамках единой современной биотехнологической платформы с использованием высоких разведений антител, благодаря чему удается создавать эффективные и безопасные препараты, пригодные для использования в разных сферах. Компания много работает над экспериментальным и клиническим изучением создаваемых препаратов. Например, «Эргоферон» был исследован семь раз. Этот препарат высоко оценили не только в России, но и за рубежом. Даже во время пандемии компания остается верна своим принципам в создании качественных, безопасных и действенных препаратов
Фармацевтическая премия «Зеленый Крест» — ведущая фармацевтическая премия России. В жюри находились более 1200 членов экспертного совета премии — руководителей аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений, средств массовой информации. Благодаря участию ведущих игроков на рынке премия «Зеленый Крест» является самой представительной в России.
Пандемия коронавирусной инфекции наложила свои ограничения на проведение мероприятия. Организаторы премии применяли онлайн-технологии и методы дистанционного общения. В 2020 году в мероприятии приняло участие рекордное количество участников голосования среди аптечного сообщества: более 27 тысяч фармацевтов и провизоров.