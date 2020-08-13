Препараты Эргоферон и Ренгалин стали обладателями премии «Зеленого креста»

По словам научного руководителя «Материа Медика Холдинга» Олега Эпштейна, высокая оценка препаратов и врученная награда — признание заслуг компании со стороны экспертов фармацевтического сообщества и потребителей. Все препараты «Материа Медика Холдинга» разработаны в рамках единой современной биотехнологической платформы с использованием высоких разведений антител, благодаря чему удается создавать эффективные и безопасные препараты, пригодные для использования в разных сферах. Компания много работает над экспериментальным и клиническим изучением создаваемых препаратов. Например, «Эргоферон» был исследован семь раз. Этот препарат высоко оценили не только в России, но и за рубежом. Даже во время пандемии компания остается верна своим принципам в создании качественных, безопасных и действенных препаратов