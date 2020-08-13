По информации издания inkazan, АОКИ – отечественная некоммерческая организация, объединяющая игроков российского рынка клинических исследований. Она включает в себя двадцать шесть организаций.
Согласно имеющейся информации, входящая в состав АОКИ американская биофармацевтическая компания Amgen Inc, финансово сопровождает ряд антироссийских политиков, в частности руководителя комитета по вооруженным силам нижней палаты конгресса США Адама Смита, предлагавшего повысить финансирование деятельности по сдерживанию России на европейской территории.
В перечне находится сенатор Бен Кардин, активно продвигающий санкционную политику против России. Именно он является соавтором «закона Магнитского».
Сенатор Кори Гарднер также получает материальную помощь от фармкомпании. Зимой прошлого года он создал законопроект, предлагающий правительству Штатов детальнее проверить причастность России к финансированию террористов. Он считает, что Россия несет ответственность за падение малазийского “Боинга” в 2014 году и применение химического оружия в Великобритании.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca неоднократно направляла материальную поддержку американским антироссийским политикам. Среди них — сенатор Джон Тьюн, предложивший выкупить партию отечественных зенитных комплексов С-400 у Турции, а также конгрессмен Стефани Мёрфи. Последний — соавтор законопроекта, по которому директор Национальной разведки должен будет докладывать о случаях действий невраждебных стран против солдат армии США.