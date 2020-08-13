Спонсор американских сенаторов выступил против российской вакцины

Сенатор Кори Гарднер также получает материальную помощь от фармкомпании. Зимой прошлого года он создал законопроект, предлагающий правительству Штатов детальнее проверить причастность России к финансированию террористов. Он считает, что Россия несет ответственность за падение малазийского “Боинга” в 2014 году и применение химического оружия в Великобритании.