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В партии «Единая Россия» приняты новые меры по социальной интеграции инвалидов

13 августа 2020, 14:00
Фото: er.ru/press
Правительство Российской Федерации вместе с ЕР продолжают работу по улучшению жизни граждан с инвалидностью в рамках программы «Единая страна — доступная среда». В частности, речь идет о совершенствовании нормативной базы.

Следует отметить, что государственная программа «Доступная среда» работает уже 14 лет. В ее рамках на решение проблем, возникающих у лиц с ограниченными возможностями здоровья, потрачено уже 700 млрд рублей. В 2018 году Владимир Путин заявил, что данный проект будет продлен до 2025 года.

Работа в рамках программы не прекращалась даже в разгар пандемии коронавируса. В первом полугодии 2020-го были приняты важные законы и подписаны постановления, существенно облегчающие жизнь инвалидам.

Так, президент подписал закон о запрете дискриминации пожилых людей и лиц с ОВЗ при продаже им товаров или оказании услуг. Кроме этого, с 1 июля у опекунов начали индексировать пенсии. Их перестали считать работающими пенсионерами и приравняли к пенсионерам по возрасту, пишет lenta.ru.

До 1 октября 2020 года продлен особый порядок освидетельствования инвалидности. Процедура проводится дистанционно. Таким образом в ЕР защитили граждан с ограниченными возможностями от посещения людных мест и опасности заразиться COVID. В партии намерены добиваться продления данной практики.

«Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии», — подчеркнул секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Кроме всего вышеперечисленного, единороссы добились, чтобы категория «ребенок-инвалид» без переосвидетельствования присваивалась до 18 лет детям с сахарным диабетом и инсулинозависимостью. Также в данный список попали дети, у которых был удален глаз из-за злокачественных опухолей. Еще одна партийная инициатива получила поддержку сенаторов и правительства. Теперь выдача новых средств технической реабилитации инвалидам будет происходить без дополнительных проверок.

Наконец, изменились и условия подачи заявлений на парковку для инвалидов. Теперь сведения об автомобиле, принадлежащем лицу с ОВЗ, можно подать просто через портал госуслуг или через федеральный реестр инвалидов.

Нельзя не упомянуть и еще одну инициативу ЕР — законопроект об отмене привязки места выдачи средств технической реабилитации с пропиской инвалида. Андрей Турчак заявил, что новый закон позволит инвалидам уезжать к родственникам, на учебу или лечение без боязни лишиться помощи из-за отсутствия прописки в регионе пребывания.

По информации официального сайта ЕР, в рамках реализации партийного проекта «Единая страна — доступная среда» проводятся различные массовые мероприятия. Речь идет о конкурсах, спортивных и прочих соревнованиях, обучении. Все это делается как вживую, так и с применением онлайн-технологий.

Как отметил координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев, это направление крайне важно. Благодаря ему в России существенно выросло количество людей, осознающих, как непросто инвалидам в повседневной жизни.

Создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направлением работы органов власти всех уровней в Ростовской области. «Наш партпроект выполняет консультативные функции, объединяя на одной площадке общественников и тех, кто непосредственно принимает решения. Именно люди подсказывают, на каком направлении необходимо сконцентрировать общие усилия», — рассказал региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутат Заксобрания Ростовской области Павел Бережной.

В первом полугодии проект организовал в Ростовской области мониторинг доступности общественно значимых учреждений для маломобильных посетителей. При необходимости представители проекта участвуют в обустройстве таких объектов. Необходимая работа, в частности, была выполнена проектом в спортивном комплексе «Тихий Дон» Шолоховского района и помещении Ростовской организации инвалидов «Надежда».

#Новости#Общество
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