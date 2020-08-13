В партии «Единая Россия» приняты новые меры по социальной интеграции инвалидов

Следует отметить, что государственная программа «Доступная среда» работает уже 14 лет. В ее рамках на решение проблем, возникающих у лиц с ограниченными возможностями здоровья, потрачено уже 700 млрд рублей. В 2018 году Владимир Путин заявил, что данный проект будет продлен до 2025 года.
Работа в рамках программы не прекращалась даже в разгар пандемии коронавируса. В первом полугодии 2020-го были приняты важные законы и подписаны постановления, существенно облегчающие жизнь инвалидам.
Так, президент подписал закон о запрете дискриминации пожилых людей и лиц с ОВЗ при продаже им товаров или оказании услуг. Кроме этого, с 1 июля у опекунов начали индексировать пенсии. Их перестали считать работающими пенсионерами и приравняли к пенсионерам по возрасту, пишет lenta.ru.
До 1 октября 2020 года продлен особый порядок освидетельствования инвалидности. Процедура проводится дистанционно. Таким образом в ЕР защитили граждан с ограниченными возможностями от посещения людных мест и опасности заразиться COVID. В партии намерены добиваться продления данной практики.
«Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии», — подчеркнул секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Кроме всего вышеперечисленного, единороссы добились, чтобы категория «ребенок-инвалид» без переосвидетельствования присваивалась до 18 лет детям с сахарным диабетом и инсулинозависимостью. Также в данный список попали дети, у которых был удален глаз из-за злокачественных опухолей. Еще одна партийная инициатива получила поддержку сенаторов и правительства. Теперь выдача новых средств технической реабилитации инвалидам будет происходить без дополнительных проверок.
Наконец, изменились и условия подачи заявлений на парковку для инвалидов. Теперь сведения об автомобиле, принадлежащем лицу с ОВЗ, можно подать просто через портал госуслуг или через федеральный реестр инвалидов.
Нельзя не упомянуть и еще одну инициативу ЕР — законопроект об отмене привязки места выдачи средств технической реабилитации с пропиской инвалида. Андрей Турчак заявил, что новый закон позволит инвалидам уезжать к родственникам, на учебу или лечение без боязни лишиться помощи из-за отсутствия прописки в регионе пребывания.
По информации официального сайта ЕР, в рамках реализации партийного проекта «Единая страна — доступная среда» проводятся различные массовые мероприятия. Речь идет о конкурсах, спортивных и прочих соревнованиях, обучении. Все это делается как вживую, так и с применением онлайн-технологий.
Как отметил координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев, это направление крайне важно. Благодаря ему в России существенно выросло количество людей, осознающих, как непросто инвалидам в повседневной жизни.
Создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направлением работы органов власти всех уровней в Ростовской области. «Наш партпроект выполняет консультативные функции, объединяя на одной площадке общественников и тех, кто непосредственно принимает решения. Именно люди подсказывают, на каком направлении необходимо сконцентрировать общие усилия», — рассказал региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутат Заксобрания Ростовской области Павел Бережной.
В первом полугодии проект организовал в Ростовской области мониторинг доступности общественно значимых учреждений для маломобильных посетителей. При необходимости представители проекта участвуют в обустройстве таких объектов. Необходимая работа, в частности, была выполнена проектом в спортивном комплексе «Тихий Дон» Шолоховского района и помещении Ростовской организации инвалидов «Надежда».