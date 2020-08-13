В партии «Единая Россия» приняты новые меры по социальной интеграции инвалидов

Кроме всего вышеперечисленного, единороссы добились, чтобы категория «ребенок-инвалид» без переосвидетельствования присваивалась до 18 лет детям с сахарным диабетом и инсулинозависимостью. Также в данный список попали дети, у которых был удален глаз из-за злокачественных опухолей. Еще одна партийная инициатива получила поддержку сенаторов и правительства. Теперь выдача новых средств технической реабилитации инвалидам будет происходить без дополнительных проверок.