В Ростовской области намерены сохранить созданное в пандемию волонтерское сообщество

Он выразил благодарность добровольцам, которые жертвовали своим свободным временем и общением с близкими людьми, для того чтобы помочь тем, кто в этом нуждался.
Андрей Турчак отметил, что за каждым обращением стоит отдельный человек и конкретная история. «Работа волонтерских центров должна продолжиться. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Та часть обращений, которая поступает в общественные приемные „Единой России“, которая касается предметной поддержки, будет обрабатываться сотрудниками волонтерских центров», — сообщил Андрей Турчак.
Он рассказал о том, что благодаря волонтерам в стране была реализована программа «Спасибо врачам», в рамках которой для больниц закупали транспорт, а медиков, работавших в красной зоне, снабжали продуктами и средствами индивидуальной защиты. А единороссы вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения передали 500 тысяч компьютеров для школьников, которым пришлось перейти на дистанционное обучение. Представители бизнес-сообщества также подключились к акциям.
Как отметил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, молодые единороссы сами предложили создать волонтерский центр.
«Это ответ на вопрос старшего поколения о том, какая сегодня молодежь. Каждый стал волонтером — выполнял ту работу, где он был полезен. Та искренность, с которой жители области благодарили вас — это самое главное. Мы увидели реальное проявление человеческих чувств, сопричастность к тем проблемам, с которыми сталкиваются жители Ростовской области. Осенью энергия наших волонтеров вновь получит свой выход. У нас есть новые планы, с которыми мы будем выходить на федеральный уровень. Самое главное — помощь, а остальное приложится», — пояснил Александр Ищенко.
Волонтерский центр от партии «Единая Россия» заработал 23 марта на базе региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева. В задачи общественной организации входила помощь жителям области в связи с пандемией коронавируса. Одними из первых пожелали стать волонтерами депутаты ЗСРО, Гордумы Ростова-на-Дону, депутаты в муниципалитетах. В итоге решили, что каждый из народных избранников выступит в роли волонтера. А в последствии к этому движению присоединились молодогвардейцы и беспартийные. Всего волонтерский штаб региона насчитывал свыше тысячи человек.
За три месяца добровольцы выполнили около 22 тысяч заявок, посетили 14 тысяч граждан и передали 10,5 тысячи продуктовых наборов, которые приобрели за свой счет. Волонтеры покупали лекарства, помогали оплачивать услуги ЖКХ, юристы в режиме онлайн консультировали граждан.
В медучреждения были переданы на время 65 автомобилей с водителями, которые доставляли врачей к пациентам и биоматериалы в лаборатории. Свои партийные взносы и собственные деньги депутаты тратили на закупку средств защиты для граждан, врачей и медицинского оборудования.