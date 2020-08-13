В Ростовской области намерены сохранить созданное в пандемию волонтерское сообщество

«Это ответ на вопрос старшего поколения о том, какая сегодня молодежь. Каждый стал волонтером — выполнял ту работу, где он был полезен. Та искренность, с которой жители области благодарили вас — это самое главное. Мы увидели реальное проявление человеческих чувств, сопричастность к тем проблемам, с которыми сталкиваются жители Ростовской области. Осенью энергия наших волонтеров вновь получит свой выход. У нас есть новые планы, с которыми мы будем выходить на федеральный уровень. Самое главное — помощь, а остальное приложится», — пояснил Александр Ищенко.