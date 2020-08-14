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Еще 126 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

14 августа 2020, 08:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 126 человек, проинформировали в областном правительстве.

Выздоровели за это время 115 местных жителей, скончались — четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Известно, что новые заболевшие проживают в 24 городах и районах.

В том числе пациенты зарегистрированы в Ростове, Новочеркасске и Шахтах. В больницах находятся 1035 человек, загруженность коечного фонда приближается к 50%.

«За весь период выявили 14739 случаев заболевания. Врачи вылечили 12117 человек, не удалось спасти 278 граждан», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на самоизоляции сейчас находится 7241 пациент. На коронавирус провели почти 440 тысяч тестов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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