Голубев поручить наказать виновных за гибель растений в станице Старочеркасской

В данный момент в станице идет создание рекреационной зоны — комплекса парков «Донской» и «Ефремовский». Губернатор побывал на объекте и побеседовал с подрядчиком.
В парке «Донской» высадили 700 деревьев и свыше одной тысячи кустарников. Однако множество растений засохло, на что обратил внимание глава региона.
Он заявил о необходимости наказать виновных за некачественную высадку и плохой уход за растениями. По его словам, требования к подобным местам отдыха высочайшие.
Василий Голубев поручил обновить растения по гарантии. Подрядчик заявил, что к сентябрю объект сдадут.