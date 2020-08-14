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Голубев поручить наказать виновных за гибель растений в станице Старочеркасской

14 августа 2020, 14:09
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил станицу Старочеркасскую и раскритиковал уход за растениями, сообщили в правительстве региона.

В данный момент в станице идет создание рекреационной зоны — комплекса парков «Донской» и «Ефремовский». Губернатор побывал на объекте и побеседовал с подрядчиком.

В парке «Донской» высадили 700 деревьев и свыше одной тысячи кустарников. Однако множество растений засохло, на что обратил внимание глава региона.

Он заявил о необходимости наказать виновных за некачественную высадку и плохой уход за растениями. По его словам, требования к подобным местам отдыха высочайшие.

Василий Голубев поручил обновить растения по гарантии. Подрядчик заявил, что к сентябрю объект сдадут.

#Желтые новости
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