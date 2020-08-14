Губернатор проинспектировал завершение строительства парков в Старочеркасской

В ходе своего визита в станицу Василий Голубев заявил, что ответственные за плохой уход и гибель растений должны быть наказаны. Он сказал, что власти предъявляют высокие требования к озеленению популярных у граждан мест для отдыха. Глава региона распорядился обновить зеленые насаждения по гарантии подрядной организации. Та в свою очередь заверила, что все недостатки будут устранены к сентябрю.