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Губернатор проинспектировал завершение строительства парков в Старочеркасской

14 августа 2020, 20:35
Фото: Правительство РО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу, 14 августа, побывал на площадке благоустройства новой рекреационной зоны в казачьей станице Старочеркасской.

Здесь к 1 сентября будет открыт комплекс парков «Донской» и «Ефремовский». На текущий момент готовность проекта составляет 98%.

Парковый комплекс будет соединен обустроенной открытой концертной площадкой на пять тысяч зрителей. Общая площадь «Ефремовского» и «Донского» парков составляет десять гектар. Работы на первом уже полностью завершены, а на втором прошли основные мероприятия по благоустройству: прокладка тротуаров, установка освещения, системы автополива, строительство спортивных площадок. Особенностью «Донского» стала отдельная площадка для джигитовки с лошадиным вольером и импровизированными зрительскими трибунами. Ярким украшением парка должны были стать 700 высаженных деревьев и свыше тысячи кустарников, но значительная часть растений не прижилась.

В ходе своего визита в станицу Василий Голубев заявил, что ответственные за плохой уход и гибель растений должны быть наказаны. Он сказал, что власти предъявляют высокие требования к озеленению популярных у граждан мест для отдыха. Глава региона распорядился обновить зеленые насаждения по гарантии подрядной организации. Та в свою очередь заверила, что все недостатки будут устранены к сентябрю.

«Казачья станица – одна из самых известных столиц Всевеликого войска Донского. А в этом году мы отмечаем 450-летие служения казаков Российскому государству. Полувековой юбилей отмечает и Старочеркасский музей. Новый благоустроенный уголок казачьей станицы - достойный подарок к этим датам всем жителям и гостям Дона», - сказал Василий Голубев.

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