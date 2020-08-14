Губернатор проинспектировал завершение строительство парков в Старочеркасской

Парковый комплекс будет соединен обустроенной открытой концертной площадкой на пять тысяч зрителей. Общая площадь «Ефремовского» и «Донского» парков составляет десять гектар. Работы на первом уже полностью завершены, а на втором прошли основные мероприятия по благоустройству: прокладка тротуаров, установка освещения, системы автополива, строительство спортивных площадок. Особенностью «Донского» стала отдельная площадка для джигитовки с лошадиным вольером и импровизированными зрительскими трибунами. Ярким украшением парка должны были стать 700 высаженных деревьев и свыше тысячи кустарников, но значительная часть растений не прижилась.
В ходе своего визита в станицу Василий Голубев заявил, что ответственные за плохой уход и гибель растений должны быть наказаны. Он сказал, что власти предъявляют высокие требования к озеленению популярных у граждан мест для отдыха. Глава региона распорядился обновить зеленые насаждения по гарантии подрядной организации. Та в свою очередь заверила, что все недостатки будут устранены к сентябрю.
«Казачья станица – одна из самых известных столиц Всевеликого войска Донского. А в этом году мы отмечаем 450-летие служения казаков Российскому государству. Полувековой юбилей отмечает и Старочеркасский музей. Новый благоустроенный уголок казачьей станицы - достойный подарок к этим датам всем жителям и гостям Дона», - сказал Василий Голубев.