Карантин по коронавирусу отменили в исправительной колонии в Ростове

Карантин из-за ситуации с коронавирусом в ростовской колонии ввели 22 июня, частично ограничения сняли 12 августа по распоряжению главного санитарного врача МСЧ-61 ГУФСИН России по Ростовской области.
«С 12 августа 2020 года в исправительном учреждении возобновлен прием посылок и передач от родственников осужденных, прием и перевод осужденных из ИК-10 в другие учреждения территориальных органов ФСИН России», — сказано в сообщении.
При этом остается запрет на краткосрочные и длительные свидания осужденных с родственниками и личный прием граждан руководством учреждения.