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Карантин по коронавирусу отменили в исправительной колонии в Ростове

14 августа 2020, 09:08
Фото: fkurf.ru
В ИК-10 в Казачьем переулке в Ростове-на-Дону сняли режимно-ограничительные мероприятия, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Карантин из-за ситуации с коронавирусом в ростовской колонии ввели 22 июня, частично ограничения сняли 12 августа по распоряжению главного санитарного врача МСЧ-61 ГУФСИН России по Ростовской области.

«С 12 августа 2020 года в исправительном учреждении возобновлен прием посылок и передач от родственников осужденных, прием и перевод осужденных из ИК-10 в другие учреждения территориальных органов ФСИН России», — сказано в сообщении.

При этом остается запрет на краткосрочные и длительные свидания осужденных с родственниками и личный прием граждан руководством учреждения.

Напомним, на 14 августа в Ростовской области коронавирусом заразились 14 739 человек.

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