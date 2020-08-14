Контроль за соблюдением масочного режима ужесточат в Ростове

В городе продолжаются проверки автобусов, полицейские и представители департамента транспорта осмотрели уже более двух тысяч маршруток. В результате составили 264 протокола.
В 245 случаях нарушителями оказались пассажиры, в 13 — водители и шесть протоколов составили на юридических лиц. Эта информация прозвучала на очередном заседании.
«На территории города действует масочный режим. Ношение лицевых масок или респираторов при посещении общественных мест является обязательным», — напомнили местным жителям.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области более 90% пассажиров автобусов не соблюдают масочный режим.