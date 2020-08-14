Начальник колонии в Ростовской области заставлял жену «зэка» покупать стройматериалы

Следствие установило, что полковник заставлял осужденного и его супругу закупать строительные материалы. Они были необходимы для проведения ремонта помещений тюрьмы.
Дело рассматривает Батайский городской суд, сам фигурант вину не признал. По его словам, он узнал о покупке материалов только после подачи женщиной заявления.
«Потерпевшая заявила, что ей приходилось покупать стройматериалы с 2016 года. Ее супруг занимал пост старшего в ремонтно-строительной бригаде колонии», — говорится в публикации.