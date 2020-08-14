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Начальник колонии в Ростовской области заставлял жену «зэка» покупать стройматериалы

14 августа 2020, 09:20
Фото: 61.fsin.su
В Ростовской области в суд направили дело начальника колонии № 15 Александра Никифорова, которого обвиняют в превышении полномочий, сообщает «Коммерсантъ».

Следствие установило, что полковник заставлял осужденного и его супругу закупать строительные материалы. Они были необходимы для проведения ремонта помещений тюрьмы.

Дело рассматривает Батайский городской суд, сам фигурант вину не признал. По его словам, он узнал о покупке материалов только после подачи женщиной заявления.

«Потерпевшая заявила, что ей приходилось покупать стройматериалы с 2016 года. Ее супруг занимал пост старшего в ремонтно-строительной бригаде колонии», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что два брата в Ростове вымогали у сотрудника кладбища 7 миллионов рублей.

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#Новости#Происшествия
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