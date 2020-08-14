Незаконную парковку демонтировали в Ростове на Военведе

На автомобильную стоянку пожаловались жители «Военвед-Сити». Сотрудники администрации Октябрьского обследовали указанный участок и установили, что объект был размещен на муниципальной территории без разрешительных документов.
В пятницу, 14 августа, на автопарковке демонтировали бетонные блоки и снесли пункт охраны. Представители горадминистрации и сотрудники полиции в настоящее время выясняют, кому принадлежала эта стоянка. Как только виновных разыщут, их привлекут к административной ответственности.
«Сейчас земельный участок полностью освобожден от незаконно размещенных объектов», — сказано в сообщении.