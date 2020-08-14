Подписчики пристыдили Диброву из Ростова за вываливающуюся из жилета грудь

Диброва опубликовала видео, на котором она рассказала о приготовлении кукурузы по специальному рецепту. На ней был надет жилет, из которого практически вываливалась грудь.
«Время не стоит на месте. У меня есть классная идея для подачи, а именно, собственный способ приготовления кукурузы», — говорится в подписи к видео.
Многие подписчики обратили внимание на грудь девушки и не всем понравился наряд Дибровой. «А пуговичку можно было застегнуть, все-таки вы на кухне, некрасиво и неприятно смотреть», — прозвучало в комментариях. Некоторые назвали ростовчанку красивой.