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Подписчики пристыдили Диброву из Ростова за вываливающуюся из жилета грудь

14 августа 2020, 07:19
Фото: instagram.com/polinadibrova
Подписчики модели Полины Дибровой из Ростова-на-Дону пристыдили ее за слишком откровенное видео, комментарии появились на странице девушки в Instagram.

Диброва опубликовала видео, на котором она рассказала о приготовлении кукурузы по специальному рецепту. На ней был надет жилет, из которого практически вываливалась грудь.

«Время не стоит на месте. У меня есть классная идея для подачи, а именно, собственный способ приготовления кукурузы», — говорится в подписи к видео.

Многие подписчики обратили внимание на грудь девушки и не всем понравился наряд Дибровой. «А пуговичку можно было застегнуть, все-таки вы на кухне, некрасиво и неприятно смотреть», — прозвучало в комментариях. Некоторые назвали ростовчанку красивой.

Ранее ростовчане заявили, что Дибровой некуда девать деньги.

#Желтые новости
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