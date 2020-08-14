Прохладно и облачно будет в Ростове в пятницу

Днем в городе без осадков и пасмурно, ветер северо-западный до четырех метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
В ночь на субботу похолодает до +13 С и будет также пасмурно, днем 15 и 16 августа в Ростове около +25 С и переменная облачность.
При этом с 14 до 16 августа в Ростове и Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Из-за высокой пожароопасности на территории города действует особый противопожарный режим, жителям запретили разводить костры и ставить мангалы на траве.