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Прохладно и облачно будет в Ростове в пятницу

14 августа 2020, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Не теплее +23 С будет в пятницу, 14 августа, в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем в городе без осадков и пасмурно, ветер северо-западный до четырех метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

В ночь на субботу похолодает до +13 С и будет также пасмурно, днем 15 и 16 августа в Ростове около +25 С и переменная облачность.

При этом с 14 до 16 августа в Ростове и Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Из-за высокой пожароопасности на территории города действует особый противопожарный режим, жителям запретили разводить костры и ставить мангалы на траве.

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