Проигравший в чемпионате РФ ФК «Ростов» решил победить по популярности в Instagram

Рейтинг был составлен за первую половину 2020 года. Он основан на показателе общего количества взаимодействий пользователей с публикациями. Речь идет о лайках и комментариях.
На первом месте оказался «Зенит», у которого оказалось более 7 миллионов взаимодействий. На втором и третьем местах располагаются ЦСКА и «Спартак» с показателями 4,2 миллиона и 3,7 миллиона взаимодействий.
Четвертое место занимает «Локомотив», на пятой позиции расположился «Ростов». Клуб имеет 1,9 миллиона взаимодействий.
Добавим, что прошлый сезон чемпионата России «Ростов» завершил на пятом месте. Хотя изначально входил в топ-3 турнирной таблицы.