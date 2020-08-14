rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проигравший в чемпионате РФ ФК «Ростов» решил победить по популярности в Instagram

14 августа 2020, 05:40
Фото: fc-rostov.ru
Страница футбольного клуба «Ростов» в Instagram оказалась одной из самых популярных среди аккаунтов российских команд, сообщается на сайте ростовского клуба.

Рейтинг был составлен за первую половину 2020 года. Он основан на показателе общего количества взаимодействий пользователей с публикациями. Речь идет о лайках и комментариях.

На первом месте оказался «Зенит», у которого оказалось более 7 миллионов взаимодействий. На втором и третьем местах располагаются ЦСКА и «Спартак» с показателями 4,2 миллиона и 3,7 миллиона взаимодействий.

Четвертое место занимает «Локомотив», на пятой позиции расположился «Ростов». Клуб имеет 1,9 миллиона взаимодействий.

Добавим, что прошлый сезон чемпионата России «Ростов» завершил на пятом месте. Хотя изначально входил в топ-3 турнирной таблицы.

Материалы по теме
Мамаев помог ФК «Ростов» обыграть «Тамбов»Тренер ФК «Ростов» рассказал о мандраже командыИгрок ФК «Ростов» Зуев перешел в «Рубин»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28