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С коронавирусом предложили бороться радиацией

14 августа 2020, 11:42
Фото: pxhere.com
Ряд ученых из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию посредством лучевой терапии (радиотерапии).

В частности, ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявили о способности низких доз рентгеновских лучей уменьшать смертность от пневмонии примерно на двадцать процентов.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в США уже опробовали эту методику на десяти инфицированных пациентах. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали по прошествии трех дней против двенадцати дней в контрольной группе.

Отмечается, что по мнению американских специалистов-радиологов, лучевая терапия в низких дозах действительно снизит воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с COVID-19.

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