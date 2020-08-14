С коронавирусом предложили бороться радиацией

В частности, ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявили о способности низких доз рентгеновских лучей уменьшать смертность от пневмонии примерно на двадцать процентов.
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в США уже опробовали эту методику на десяти инфицированных пациентах. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали по прошествии трех дней против двенадцати дней в контрольной группе.
Отмечается, что по мнению американских специалистов-радиологов, лучевая терапия в низких дозах действительно снизит воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с COVID-19.