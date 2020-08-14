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Стройка станет причиной перекрытия дорог на нескольких улицах в Ростове

14 августа 2020, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону из-за проведения строительных работ будут ограничивать движение на нескольких улицах, проинформировали в городской администрации.

Так, ограничения коснутся улицы Варфоломеева, 118 и переулка Доломановский, 73/160. Они будут действовать по правой полосе с 14 августа по 21 декабря.

Кроме того, c 15 августа по 15 сентября нельзя будет проехать по одной из полос на улице Борко. Это касается участка от улицы Бодрая до Борко, 3.

В обоих случаях причинами ограничений станут строительные работы.

Ранее появилась информация, что движение будут перекрывать на Малиновского в Ростове во время ливней. Меры вызваны сильным подтоплением улицы во время дождя 17 июля, когда улица превратилась в реку.

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