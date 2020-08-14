Тихая охота: как вырастить на даче грибы

Что необходимо
На огороде можно вырастить белые грибы, маслята, подосиновики, подберезовики, лисички. Однако следует знать, что растут они совместно с деревьями.
Грибница обволакивает корни дерева и внедряется в них, в результате чего появляется грибокорень. Поэтому на грядке вырастить грибы не получится, на участке должны быть березы и или осины.
Перемолотые
Чтобы получить урожай грибов, необходимо в районе корней деревьев закопать перемолотые молодые грибы. Речь идет о подосиновиках и подберезовиках. Они состоят из нитей мицелия, которые могут пробираться в корни березы или осины.
Со временем может получиться развести подобным образом белые грибы.
Дождь
В этом случае во время дождя необходимо рассыпать под деревьями кусочки найденных в лесу грибов. После этого следует накрыть их листьями.
В дальнейшем следует на постоянной основе увлажнять почву. Урожай должен появиться уже на следующий год.
Пересадить
Этот способ будет тяжелее, но он также является эффективным. Нужно пересадить из леса на огород несколько небольших деревьев, рядом с которыми ранее росли нужные грибы.
При таком способе урожай будет только через несколько лет. Этот период можно ходить за грибами в лес.