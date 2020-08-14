rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тихая охота: как вырастить на даче грибы

14 августа 2020, 14:39
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
Любой огородник может у себя на участке вырастить грибы, которые обычно попадаются в лесу. Главное соблюдать несколько правил.

Что необходимо

На огороде можно вырастить белые грибы, маслята, подосиновики, подберезовики, лисички. Однако следует знать, что растут они совместно с деревьями.

Грибница обволакивает корни дерева и внедряется в них, в результате чего появляется грибокорень. Поэтому на грядке вырастить грибы не получится, на участке должны быть березы и или осины.

Перемолотые

Чтобы получить урожай грибов, необходимо в районе корней деревьев закопать перемолотые молодые грибы. Речь идет о подосиновиках и подберезовиках. Они состоят из нитей мицелия, которые могут пробираться в корни березы или осины.

Со временем может получиться развести подобным образом белые грибы.

Дождь

В этом случае во время дождя необходимо рассыпать под деревьями кусочки найденных в лесу грибов. После этого следует накрыть их листьями.

В дальнейшем следует на постоянной основе увлажнять почву. Урожай должен появиться уже на следующий год.

Пересадить

Этот способ будет тяжелее, но он также является эффективным. Нужно пересадить из леса на огород несколько небольших деревьев, рядом с которыми ранее росли нужные грибы.

При таком способе урожай будет только через несколько лет. Этот период можно ходить за грибами в лес.

#Желтые новости
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28