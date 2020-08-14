Три новости пятницы, которые завершат рабочую неделю в Ростове

Причиной для волнения медиков послужили похороны, на которые собрались практически все жители села, а также люди из соседних населенных пунктов. В итоге у одного человека, из тех, что побывал на траурной процессии, выявили коронавирус. Теперь врачи выясняют, скольких жителей он мог заразить, поэтому тесты предстоит сдать всем.