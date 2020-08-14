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Три новости пятницы, которые завершат рабочую неделю в Ростове

14 августа 2020, 18:40
Фото: pexels.com
В Ростовской области в пятницу стало известно о проверке на коронавирус целого населенного пункта, ужесточении масочного режима и предложении выплачивать семьям по 10 тыс руб на детей до совершеннолетия. Все самое важное за 14 августа в обзоре RostovGazeta.

Коронавирусные похороны

В Ростовской области планируют проверить на коронавирус всех жителей одного из сел в Заветинском районе. Как сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, специалисты пытаются предотвратить вспышку инфекции, которая угрожает населенному пункту.

Причиной для волнения медиков послужили похороны, на которые собрались практически все жители села, а также люди из соседних населенных пунктов. В итоге у одного человека, из тех, что побывал на траурной процессии, выявили коронавирус. Теперь врачи выясняют, скольких жителей он мог заразить, поэтому тесты предстоит сдать всем.

Фото: Медиахолдинг1Mi

В настоящее время проверили уже 44 жителей и четыре результата анализов оказались положительными.

На 14 августа в Ростовской области было зарегистрировано 14 739 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели уже 12 117 человек, скончались - 278 пациентов.

Маски-шоу продолжаются

В донской столице будут продолжаться проверки транспортных маршрутов. Внастоящее время сотрудники полиции и представители департамента транспорта осмотрели уже более двух тысяч маршруток. По результатам этих проверок было составлено 264 протокола. Среди пассажиров насчитали 245 нарушителей, а в 13-ти случая протоколы составили на юридических лиц.

Фото: rostov-gorod.ru

В администрации города напомнили, что несмотря на жаркое время года в Ростове продолжает действовать масочный режим. “Ношение лицевых масок или респираторов при посещении общественных мест является обязательным», — напомнили местным жителям.

Недетские выплаты

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев обратился к губернатору Василию Голубеву с предложением ввести дополнительные выплаты пособия на подростков. Речь идет о выплатах на детей от 16 до 18 лет. Таким образом пособие смогут получить те семьи, которые не попали под президентские выплаты. Деньги перечисляли семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет.

Фото: pikrepo.com

Как подчеркнул народный избранник, подростки в возрасте 16 и 17 лет находятся на иждивении у родителей. Он отметил, что из-за учебы в школе они не имеют возможности работать. По мнению Федяева, размер выплаты должен составлять 10 тысяч рублей.

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