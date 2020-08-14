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В 3,5 раза больше Путина заработал в 2019 сенатор от Ростовской области Лакунин

14 августа 2020, 20:41
Фото: zsro.ru
Сенатор Совета Федерации, представляющий Ростовскую область, Владимир Лакунин задекларировал доходы за 2019 год в размере 33,9 миллиона рублей, следует из его декларации.

В целом доход сенатора и его супруги превысил 35,6 миллиона рублей. Семье Лакуниных, включая его несовершеннолетнего ребенка, также принадлежит участок земли под индивидуальное жилищное строительство размером в 900 квадратных метров, жилой дом площадью 429 квадратов, три квартиры, общая площадь которых составляет 229,2 квадратных метра, а также гараж. На супругу Лакунина зарегистрирован автомобиль Land Rover Range Rover Evoque.

Примечательно, что доход президента страны Владимира Путина составил в 2019 году 9,72 миллиона рублей, это в 3,48 раза меньше, чем у ростовского сенатора Лакунина.

Напомним, что Лакунина назначили сенатором от Ростовской области в ноябре 2019 года вместо покойного Евгения Бушмина. В начале августа 2020 года губернатор региона Василий Голубев представил список кандидатов в Совет Федерации. В него вошли полпред правительства РФ в Совфеде Андрей Яцкин, председатель ЗСРО Александр Ищенко и Владимир Лакунин.

Ранее сообщалось также, что другой сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова задекларировала доходы в размере 6,07 миллиона рублей. А первая леди Ростовской области Ольга Голубева заработала в семь раз больше мужа-губернатора.

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#Новости#Политика
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