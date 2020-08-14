В 3,5 раза больше Путина заработал в 2019 сенатор от Ростовской области Лакунин

В целом доход сенатора и его супруги превысил 35,6 миллиона рублей. Семье Лакуниных, включая его несовершеннолетнего ребенка, также принадлежит участок земли под индивидуальное жилищное строительство размером в 900 квадратных метров, жилой дом площадью 429 квадратов, три квартиры, общая площадь которых составляет 229,2 квадратных метра, а также гараж. На супругу Лакунина зарегистрирован автомобиль Land Rover Range Rover Evoque.