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В Ростовской области назвали города, которые захватил коронавирус

14 августа 2020, 08:28
Фото: donland.ru
Новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области выявили в 24 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Всего за сутки заболели 126 человек, которые живут в Ростове, Шахтах, Новошахтинске, Азове. Также пациенты есть в Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Орловском районах.

За весь период заразились 14739 человек и выздоровели 12117 местных жителей, в том числе 115 за минувшие сутки. В больницах остаются 1035 пациентов.

«За последние 24 часа скончались четверо с подтвержденным диагнозом. У всех были сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении.

Всего жертвами коронавируса стали 278 человек. На самоизоляции сейчас находится 7241 местный житель.

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