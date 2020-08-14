В Ростовской области назвали города, которые захватил коронавирус

Всего за сутки заболели 126 человек, которые живут в Ростове, Шахтах, Новошахтинске, Азове. Также пациенты есть в Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Орловском районах.
За весь период заразились 14739 человек и выздоровели 12117 местных жителей, в том числе 115 за минувшие сутки. В больницах остаются 1035 пациентов.
«За последние 24 часа скончались четверо с подтвержденным диагнозом. У всех были сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении.
Всего жертвами коронавируса стали 278 человек. На самоизоляции сейчас находится 7241 местный житель.