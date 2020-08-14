Водителей в Ростовской области заманивают скидками переводить транспорт на метан

Всего в регионе есть 18 сертифицированных центров, которые проводят подобные работы. Они располагаются в нескольких городах, в том числе Волгодонске, Сальске, Шахтах.
Техцентры делают скидки автовладельцам, после чего недополученные доходы возмещаются в виде бюджетных субсидий. На работах можно сэкономить 60%.
«Область является пилотным регионом по внедрению газомоторного топлива. Нововведения существенно снизят стоимость оборудования для конечного потребителя», — прокомментировал заместитель главы региона Виктор Вовк.
Отмечается, что новые условия программы действуют с 5 августа. На три года на эти цели в регионе предусмотрены 171,9 миллиона рублей. Их предоставят из федерального бюджета.