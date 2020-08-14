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Водителей в Ростовской области заманивают скидками переводить транспорт на метан

14 августа 2020, 06:44
Фото: donland.ru
В Ростовской области водители при переводе автомобилей на метан могут сэкономить на работах до 60%, сообщили в правительстве региона.

Всего в регионе есть 18 сертифицированных центров, которые проводят подобные работы. Они располагаются в нескольких городах, в том числе Волгодонске, Сальске, Шахтах.

Техцентры делают скидки автовладельцам, после чего недополученные доходы возмещаются в виде бюджетных субсидий. На работах можно сэкономить 60%.

«Область является пилотным регионом по внедрению газомоторного топлива. Нововведения существенно снизят стоимость оборудования для конечного потребителя», — прокомментировал заместитель главы региона Виктор Вовк.

Отмечается, что новые условия программы действуют с 5 августа. На три года на эти цели в регионе предусмотрены 171,9 миллиона рублей. Их предоставят из федерального бюджета.

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