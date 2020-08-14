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Высокая пожароопасность сохранится в Ростове

14 августа 2020, 06:00
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону в течение ближайших дней будет сохраняться высокая пожароопасность четвертого класса, сообщили в городской администрации.

Предупреждение распространяется на период с 14 до 16 августа. Из-за этого могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными пожарами. Горожанам напомнили, что на территории Ростова сейчас действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, разжигать мангалы на траве.

По информации Гидрометцентра, в пятницу в городе будет облачно, температура поднимется до 24 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается.

В ночное время температура воздуха может опуститься до 12 градусов.

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