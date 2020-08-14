Высокая пожароопасность сохранится в Ростове

Предупреждение распространяется на период с 14 до 16 августа. Из-за этого могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными пожарами. Горожанам напомнили, что на территории Ростова сейчас действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, разжигать мангалы на траве.