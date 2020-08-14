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Забудьте о вкусном и сладком: что нельзя есть на ужин

14 августа 2020, 14:58
Фото: pexels.com
Существует список продуктов, которые не стоит употреблять на ужин, чтобы не испортить здоровье.

Грибы

Грибы никогда не стоит употреблять в пищу вечером, иначе утром будет тяжесть в животе. Этот продукт очень тяжело переваривается. Альтернативой может стать нежирное мясо.

Специи

Пикантными специями и ароматными пряностями в вечернее время лучше не злоупотреблять. Из-за этого разыграется аппетит, что не пойдет на пользу. Если переесть, то будет тяжело и можно поправиться.

Хлеб

В составе мучной продукции есть быстрые углеводы и высокосортная мука. Они опускают уровень сахара в крови. В результате после ужина через короткое время снова появится чувство голода.

Рис

Не стоит употреблять на ужин и рис, который обогащен большим количеством пустых углеводов. Это может отрицательно сказать на весе. Также организму будет тяжело переваривать рис, поэтому его лучше есть в первой половине дня.

Шоколад

Шоколад содержит в себе сахар, быстрые углеводы и кофеин. Этому желудок точно не обрадуется. Лучше всего сладости употреблять в первой половине дня, иначе можно запросто испортить фигуру.

Многие диетологи советуют не есть за несколько часов до сна, чтобы не нагружать организм лишний раз.

#Желтые новости
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