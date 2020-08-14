Забудьте о вкусном и сладком: что нельзя есть на ужин

Грибы
Грибы никогда не стоит употреблять в пищу вечером, иначе утром будет тяжесть в животе. Этот продукт очень тяжело переваривается. Альтернативой может стать нежирное мясо.
Специи
Пикантными специями и ароматными пряностями в вечернее время лучше не злоупотреблять. Из-за этого разыграется аппетит, что не пойдет на пользу. Если переесть, то будет тяжело и можно поправиться.
Хлеб
В составе мучной продукции есть быстрые углеводы и высокосортная мука. Они опускают уровень сахара в крови. В результате после ужина через короткое время снова появится чувство голода.
Рис
Не стоит употреблять на ужин и рис, который обогащен большим количеством пустых углеводов. Это может отрицательно сказать на весе. Также организму будет тяжело переваривать рис, поэтому его лучше есть в первой половине дня.
Шоколад
Шоколад содержит в себе сахар, быстрые углеводы и кофеин. Этому желудок точно не обрадуется. Лучше всего сладости употреблять в первой половине дня, иначе можно запросто испортить фигуру.
Многие диетологи советуют не есть за несколько часов до сна, чтобы не нагружать организм лишний раз.