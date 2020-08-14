Жителя Таганрога осудят за избиение беременной на избирательном участке

Инцидент произошел 28 июня во время голосования по поправкам в Конституцию. На избирательный участок № 2239 по улице Сызранова, 26 ворвался пьяный мужчина, он устроил дебош, пытался разбить урну для голосования с бюллетенями, а также ударил беременную сотрудницу комиссии.