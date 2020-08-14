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Жителя Таганрога осудят за избиение беременной на избирательном участке

14 августа 2020, 09:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганрогский городской суд Ростовской области направлено дело об избиении в момент голосования по поправкам в Конституцию беременной сотрудницы избирательной комиссии, сообщил RostovGazeta сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел 28 июня во время голосования по поправкам в Конституцию. На избирательный участок № 2239 по улице Сызранова, 26 ворвался пьяный мужчина, он устроил дебош, пытался разбить урну для голосования с бюллетенями, а также ударил беременную сотрудницу комиссии.

«В Таганрогский суд направлено обвинительное заключение по делу 10 августа», — сообщил источник.

Здоровье находящейся на седьмом месяце беременности Ирины Юндиной, как ранее сообщало местное отделение ЛДПР, опасений не вызывает.

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