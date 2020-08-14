Жителям Ростовской области выдали продукты после жалоб Путину

На прямую линию с президентом написали 260 человек. Они обратились с вопросами пенсионного обеспечения, социальных выплат и низких зарплат.
После этого активисты вместе с благотворительным фондом передали бесплатные продуктовые наборы нуждающимся. Были выбраны самые «наболевшие» обращения, с заявителями созвонились и оказали помощь», — сказано в сообщении.
Кроме того, общественники навестили многодетную мать-одиночку из Ростова-на-Дону. У нее двое родных детей, пятерых она взяла под свою опеку. Ей помогли разровнять территорию под будущую игровую площадку.