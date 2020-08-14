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Жителям Ростовской области выдали продукты после жалоб Путину

14 августа 2020, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области местным жителям бесплатно раздали продукты после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили активисты.

На прямую линию с президентом написали 260 человек. Они обратились с вопросами пенсионного обеспечения, социальных выплат и низких зарплат.

После этого активисты вместе с благотворительным фондом передали бесплатные продуктовые наборы нуждающимся. Были выбраны самые «наболевшие» обращения, с заявителями созвонились и оказали помощь», — сказано в сообщении.

Кроме того, общественники навестили многодетную мать-одиночку из Ростова-на-Дону. У нее двое родных детей, пятерых она взяла под свою опеку. Ей помогли разровнять территорию под будущую игровую площадку.

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