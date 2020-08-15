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ФК «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 0:2

15 августа 2020, 19:20
Фото: ФК "Ростов"
Футбольный клуб «Ростов» в субботу потерпел поражение в матче против «Зенита» со счетом 0:2, говорится на сайте команды.

На трибунах за матчем наблюдали более 11 тысяч болельщиков. Ростовчане уверенно начали игру, Алексей Ионов смог забить, однако гол не засчитали из-за офсайда.

На 23-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова», который вратарь отбил. Однако на добивании первым оказался игрок «Зенита», который смог открыть счет.

В конце тайма мог забить Павел Мамаев, но мяч пролетел над перекладиной. После перерыва ростовчане завладели инициативой, однако забить не получилось.

У «Зенита» удалили одного игрока, но они смогли забить второй гол. После этого счет так и не изменился.

Теперь ростовчане сыграют с «Динамо», встреча состоится 19 августа.

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