ФК «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 0:2

На трибунах за матчем наблюдали более 11 тысяч болельщиков. Ростовчане уверенно начали игру, Алексей Ионов смог забить, однако гол не засчитали из-за офсайда.
На 23-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова», который вратарь отбил. Однако на добивании первым оказался игрок «Зенита», который смог открыть счет.
В конце тайма мог забить Павел Мамаев, но мяч пролетел над перекладиной. После перерыва ростовчане завладели инициативой, однако забить не получилось.
У «Зенита» удалили одного игрока, но они смогли забить второй гол. После этого счет так и не изменился.
Теперь ростовчане сыграют с «Динамо», встреча состоится 19 августа.