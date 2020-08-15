Мешки с мусором меняли на кашу в Ростове во время экофестиваля

Представители бизнеса предоставили активистам технику и инвентарь. На мусор жаловались местные жители, площадь лесопарка составляет 100 гектаров. Активисты убрали участок от Нижнего Темерника и 300 метров вглубь.
«За каждый собранный мешок мусора выдавали Экорубли, которые можно было обменять на гречневую кашу. Ее приготовили на полевой кухне», — сказано в сообщении.
Кроме того, были предусмотрены различные призы. Всего участники собрали 336 мешков мусора и 60 покрышек.
«Мы хотим запустить экологическую карту всего города и схему субботников. Масштабную уборку будут проводить два раза в месяц», — заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.