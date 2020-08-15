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Мешки с мусором меняли на кашу в Ростове во время экофестиваля

15 августа 2020, 14:05
Фото: администрация Ростова
В Ростове-на-Дону состоялся экофестиваль, в ходе которого убрали мусор в Лелюшенковском лесопарке, сообщили в городской администрации.

Представители бизнеса предоставили активистам технику и инвентарь. На мусор жаловались местные жители, площадь лесопарка составляет 100 гектаров. Активисты убрали участок от Нижнего Темерника и 300 метров вглубь.

«За каждый собранный мешок мусора выдавали Экорубли, которые можно было обменять на гречневую кашу. Ее приготовили на полевой кухне», — сказано в сообщении.

Кроме того, были предусмотрены различные призы. Всего участники собрали 336 мешков мусора и 60 покрышек.

«Мы хотим запустить экологическую карту всего города и схему субботников. Масштабную уборку будут проводить два раза в месяц», — заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.

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