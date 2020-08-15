Житель Новочеркасска угнал трактор работодателя, чтобы добраться домой

В полицию с заявлением об угоне трактора обратился руководитель фермерского хозяйства. После этого сотрудники распространили ориентировки по всем патрулирующим нарядам.
Правоохранители проверили записи к камер видеонаблюдения и обнаружили угнанный транспорт. После этого был задержан местный житель, который работал у пострадавшего.
«Подозреваемый завел стоящий в поле трактор и отправился домой. Здесь же он и оставил транспорт», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.