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Житель Новочеркасска угнал трактор работодателя, чтобы добраться домой

15 августа 2020, 09:25
Фото: https://pixabay.com
В Новочеркасске задержали местного жителя, который угнал трактор у работодателя, сообщили в УМВД по Ростовской области.

В полицию с заявлением об угоне трактора обратился руководитель фермерского хозяйства. После этого сотрудники распространили ориентировки по всем патрулирующим нарядам.

Правоохранители проверили записи к камер видеонаблюдения и обнаружили угнанный транспорт. После этого был задержан местный житель, который работал у пострадавшего.

«Подозреваемый завел стоящий в поле трактор и отправился домой. Здесь же он и оставил транспорт», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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