Аэропорт Платов в очередной раз эвакуировали в Ростове

Стоит отметить, что аэропорт в течение последних нескольких недель эвакуировали неоднократно. Несколько раз эвакуацию проводили из-за сообщений о находящихся в терминале и самолетах бомбах, но информация ни разу не подтвердилась. Только за одну неделю ростовский аэропорт из-за сообщений о бомбе эвакуировали пять раз.