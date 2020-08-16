Аэропорт Платов в очередной раз эвакуировали в Ростове

По словам очевидцев, в аэропорт поступило сообщение о находящемся в здании подозрительном предмете, из-за чего всех пассажиров и персонал вывели наружу.
«В 14:19 поступило сообщение о подозрительном предмете в Платове. Всех попросили покинуть здание. В 14:55 всех запустили», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что аэропорт в течение последних нескольких недель эвакуировали неоднократно. Несколько раз эвакуацию проводили из-за сообщений о находящихся в терминале и самолетах бомбах, но информация ни разу не подтвердилась. Только за одну неделю ростовский аэропорт из-за сообщений о бомбе эвакуировали пять раз.