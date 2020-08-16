Эксперт рассказал, когда тест на коронавирус может показать точный результат

«Вирус передается через носоглотку, ротоглотку, пищевод, желудок, кишечник. Он таким образом проникает в организм и хочет попасть в кровь, чтобы разноситься по всем кровеносным сосудам. Из крови может попасть в другие органы, скажем, в легкие, печень, мозг и так далее. Он там устраивается и начинает размножаться», — рассказал профессор в интервью RostovGazeta.
Если взять мазок из носоглотки в первые два-три дня заболевания, то результат будет правдивым в 90-95%, чтобы определить наличие коронавируса на более позднем сроке, надо исследовать кровь, мокроту из легких и кал, потому что вирус в кишечнике продолжает размножаться еще две-три недели.
Другой способ — определение наличия иммуноглобулина М в крови пациента к концу первой — началу второй недели после заражения. Вместо иммуноглобулина М затем появятся антитела к коронавирусу G, которые пропадут через две-три недели.
На практике у зараженного либо берут мазок и определяют наличие вируса, либо к концу первой недели проверяют наличие специфических антител. Других исследований на коронавирус не проводят.