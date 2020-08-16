rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт рассказал, когда тест на коронавирус может показать точный результат

16 августа 2020, 11:48
Фото: pixabay.com
Выявление коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции дает точный результат в первые два-три дня заболевания, рассказал завкафедрой инфекционных болезней РостГМУ, профессор Юрий Амбалов.

«Вирус передается через носоглотку, ротоглотку, пищевод, желудок, кишечник. Он таким образом проникает в организм и хочет попасть в кровь, чтобы разноситься по всем кровеносным сосудам. Из крови может попасть в другие органы, скажем, в легкие, печень, мозг и так далее. Он там устраивается и начинает размножаться», — рассказал профессор в интервью RostovGazeta.

Если взять мазок из носоглотки в первые два-три дня заболевания, то результат будет правдивым в 90-95%, чтобы определить наличие коронавируса на более позднем сроке, надо исследовать кровь, мокроту из легких и кал, потому что вирус в кишечнике продолжает размножаться еще две-три недели.

Другой способ — определение наличия иммуноглобулина М в крови пациента к концу первой — началу второй недели после заражения. Вместо иммуноглобулина М затем появятся антитела к коронавирусу G, которые пропадут через две-три недели.

На практике у зараженного либо берут мазок и определяют наличие вируса, либо к концу первой недели проверяют наличие специфических антител. Других исследований на коронавирус не проводят.

Подробнее о диагностике коронавируса читайте в полном интервью RostovGazeta.

Материалы по теме
Почти 15 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусомКоронавирус привел к летальному исходу еще трех человек в Ростовской областиСтало известно, когда в Ростовской области могут наступить новые волны коронавируса
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28