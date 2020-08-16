Эксперт рассказал, когда тест на коронавирус может показать точный результат

«Вирус передается через носоглотку, ротоглотку, пищевод, желудок, кишечник. Он таким образом проникает в организм и хочет попасть в кровь, чтобы разноситься по всем кровеносным сосудам. Из крови может попасть в другие органы, скажем, в легкие, печень, мозг и так далее. Он там устраивается и начинает размножаться», — рассказал профессор в интервью RostovGazeta.