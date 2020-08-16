Коронавирус привел к летальному исходу еще трех человек в Ростовской области

Врачи делали все возможное, но не сумели спасти 61-летнего мужчину, заразившегося инфекцией. Он страдал сахарным диабетом и заболеваниями системы кровообращения. Кроме того, из жизни ушли две пациентки ковидных госпиталей. Одной из них было 67 лет, и ее анамнез был отягощен заболеванием системы кровообращения. Другой погибшей было 78 лет, у нее было заболевание сердечно-сосудистой системы.