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Коронавирус привел к летальному исходу еще трех человек в Ростовской области

16 августа 2020, 08:15
Фото: pixabay.com
В Ростовской области от коронавируса и его осложнений скончались мужчина и две женщины, сообщается на сайте регионального правительства.

Врачи делали все возможное, но не сумели спасти 61-летнего мужчину, заразившегося инфекцией. Он страдал сахарным диабетом и заболеваниями системы кровообращения. Кроме того, из жизни ушли две пациентки ковидных госпиталей. Одной из них было 67 лет, и ее анамнез был отягощен заболеванием системы кровообращения. Другой погибшей было 78 лет, у нее было заболевание сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 287 человек. Смертность коронавируса в регионе уже приблизилась к 2%. В результате осложнений и от самой инфекции умирает каждый 52-й заболевший.

Всего в Ростовской области коронавирус «подцепили» 14996 человек. Из них выздоровели 12332 пациента. Под аппаратами ИВЛ в тяжелом состоянии находятся еще 57 заразившихся коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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