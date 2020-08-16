Лето вернется в понедельник в Ростов

После довольно прохладного воскресенья и +25 градусов, понедельник порадует теплой погодой. Так, 17 августа, в Ростове ожидается переменная облачность, без осадков, и +29 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду. Ночью температура опустится до +16 градусов.
Со вторника по четверг днем будет еще теплее - до +32 градусов, по ночам - до +18 градусов, сохранится переменная облачность, осадков также не ожидается.
К концу недели температура снова начнет снижаться, в пятницу - до +31 градуса, в субботу - до +30. Ветер усилится до 6 метров в секунду.