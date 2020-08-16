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Лето вернется в понедельник в Ростов

16 августа 2020, 09:24
Фото: pixabay.com
Жаркая погода вернется в Ростов-на-Дону с началом рабочей недели, сообщается на сайте Гидрометцентра.

После довольно прохладного воскресенья и +25 градусов, понедельник порадует теплой погодой. Так, 17 августа, в Ростове ожидается переменная облачность, без осадков, и +29 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду. Ночью температура опустится до +16 градусов.

Со вторника по четверг днем будет еще теплее - до +32 градусов, по ночам - до +18 градусов, сохранится переменная облачность, осадков также не ожидается.

К концу недели температура снова начнет снижаться, в пятницу - до +31 градуса, в субботу - до +30. Ветер усилится до 6 метров в секунду.

Ранее жителей региона предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

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