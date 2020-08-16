Опасные из-за коронавируса города назвали в Ростовской области

Число заболевших выросло на 129 человек, которые проживают в Ростове, Таганроге, Новочеркасске. Случаи заболевания зарегистрировали в Пролетарском, Белокалитвинском, Волгодонском, Зимовниковском районах.
За все время зарегистрировали 14996 случаев заболевания. Врачи вылечили 12332 человек, сконачались 287 пациентов.
«В больницах на лечении остаются 1014 граждан, в том числе 57 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки скончались три пациента, у которых были сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении.
В лабораториях провели почти 450 тысяч исследований на инфекцию.