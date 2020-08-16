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Почти 15 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

16 августа 2020, 07:52
Фото: pixabay
В Ростовской области число заболевших коронавирусной инфекцией приблизилось к 15 тысячам, сообщили в правительстве региона.

За сутки число зараженных увеличилось на 129 человек и достигло 14996 пациентов. Врачи вылечили 31 пациента, выздоровели за все время 12332 местных жителя.

Новые случаи заболевания зарегистрировали в 26 районах и городах. В том числе заболевшие есть в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Волгодонске.

Отмечается, что в больницах остаются 1014 граждан. Загруженность коечного фонда достигает 48,3%.

«В регионе скончались 287 человек с подтвержденным диагнозом, в том числе 3 за сутки. Под медицинским наблюдением находятся 7,3 тысячи граждан», — сказано в сообщении.

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