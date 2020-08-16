Почти 15 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

За сутки число зараженных увеличилось на 129 человек и достигло 14996 пациентов. Врачи вылечили 31 пациента, выздоровели за все время 12332 местных жителя.
Новые случаи заболевания зарегистрировали в 26 районах и городах. В том числе заболевшие есть в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Волгодонске.
Отмечается, что в больницах остаются 1014 граждан. Загруженность коечного фонда достигает 48,3%.
«В регионе скончались 287 человек с подтвержденным диагнозом, в том числе 3 за сутки. Под медицинским наблюдением находятся 7,3 тысячи граждан», — сказано в сообщении.